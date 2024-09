Accusa di truffa per un dirigente del Regina Margherita di Torino: timbrava il cartellino e andava via

TORINO – È accusato di truffa aggravata ed è stato sospeso dal suo ruolo di dirigente il medico dell’ospedale infantile Regina Margherita che andava al lavoro, timbrava il badge e poi usciva nuovamente per poter sbrigare commissioni personali.

La procura di Torino ha notificato all’uomo, che nell’ospedale torinese aveva un ruolo dirigenziale di controllo sul personale, la misura dell’obbligo di permanenza nel territorio del Comune.

Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri che fino a ora sono riusciti a ricostruire almeno 70 episodi.

L’azienda ha subito diffuso una nota: “In relazione alle accuse contestate a un dirigente medico dell’ospedale Regina Margherita, la Città della Salute di Torino, in quanto parte lesa, appena ricevuta la notifica da parte dei carabinieri ha immediatamente aperto il procedimento disciplinare e sospeso in via cautelativa il professionista interessato, nell’attesa dei successivi sviluppi giudiziari”.

