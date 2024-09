Biella, non si ferma all’alt e tenta di investire un carabiniere: in auto 1 kg di hashish

BIELLA – Aveva lasciato l’auto al casello di Balocco per andare poi a Torino per rifornirsi di droga, un uomo di 39 anni con precedenti è stato arrestato insieme a una donna di 32 anni incensurata dopo che sono stati inseguiti prima in macchina e poi a piedi perché non si sono fermati all’alt.

Al casello di Balocco lo stavano aspettando i Carabinieri che volevano fermarlo. Lui ha finto di fermarsi per poi dare un’accelerata rischiando di investire un militare. Ha speronato l’auto civetta finendo con l’essere fermato dopo un inseguimento a piedi.

In macchina i carabinieri hanno trovato 1 kg di hashish e qualche grammo di cocaina, droga sicuramente destinata al mercato biellese. Oltre al reato di spaccio di sostanze stupefacenti il 39enne è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale.

