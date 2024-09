Exhibito celebra le gallerie e gli artisti del Piemonte

TORINO – Exhibito prosegue il suo cammino e arriva alla quarta edizione che debutta il 19 settembre 2024 coprendo lo spazio di un lungo fine settimana, con orari condivisi tra i vari aderenti, per promuovere l’arte contemporanea.

Sono coinvolte la Città di Torino, il Comune di Moncalieri e di Biella e altre sedi dislocate in regione.

Un evento nato nel 2020, fortemente voluto come ripresa e sviluppo dopo la prima fase della pandemia e che segna l’inizio sul calendario delle esposizioni legate alle arti visive e che accoglie la partecipazione di una quarantina di gallerie d’arte contemporanea con storia e proposte profondamente diverse tra di loro, creando un amalgama ed una collaborazione tra i vari attori del progetto.

La forza della manifestazione risiede nella significativa differenza nelle proposte messe in campo durante i tre giorni di apertura che permettono gratuitamente al pubblico d’incontrare e di scoprire un settore riconosciuto a livello internazionale.

La qualità dell’offerta è il punto centrale dell’associazione culturale Exhibito che punta, per ogni nuova edizione, a migliorare ed implementare le particolarità, interessando artisti nazionali ed internazionali, in un mix intergenerazionale.

Dalla scultura alla pittura, dalla performance al video, dall’installazione alle nuove frontiere dell’arte virtuale, ogni comparto è pronto per accogliere il pubblico nella nuova stagione espositiva.

Exhibito offre un programma di tour gratuiti per appassionati e per chi vuole scoprire la voce e il valore dell’arte contemporanea.

Quest’anno i tour mapperanno l’intera città conducendo i partecipanti all’interno degli spazi espositivi per conoscere le opere e i galleristi. La mappa è in distribuzione in tutte le sedi coinvolte.

L’evento, giunto alla quarta edizione si è consolidato come un punto di riferimento nel calendario artistico della città.

Exhibito celebra le gallerie e gli artisti, offrendo esposizioni di alto livello e un’esperienza unica del panorama artistico, connettendo il grande art compound della città e dei suoi spazi espositivi.

Exhibito non è solo una manifestazione ma un’associazione che collabora con una moltitudine di realtà artistiche disseminate sul territorio per valorizzare l’arte contemporanea, la ricerca e l’educazione culturale.

Le gallerie coinvolte

Artemporary / Associazione Recontemporary / Biblioteca Civica “Antonio Arduino” / BI-BOx Art Space / Circolo degli Artisti di Torino / CSA Farm Gallery / Dr Fake Cabinet / Febo & Dafne / Galleria Biasutti & Biasutti / Galleria Gliacrobati / Galleria La Rocca / Galleria Moitre / Galleria Riccardo Costantini / Galleria Roccatre / Galleria Umberto Benappi / Galleria Weber & Weber / Gilistra – arte giapponese / In Arco / La via lattea/ Le Rosine – Polo artistico e culturale / Malinpensa Galleria d’arte by La Telaccia / MAU – Galleria del museo d’arte urbana / Metroquadro / Musa / Nisba Studio / Ottofinestre / Quartz Studio / S. M. Galleria – Piazza dell’Arte Torino / Sant’Agostino Galleria d’Arte / Tucci Russo Chambres d’Art / Woolbridge Gallery

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese