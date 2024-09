A Torino la prima scuola intitolata a Carolina Picchio, vittima di cyberbullismo a 14 anni

TORINO – L’istituto comprensivo di via Sidoli a Torino, nel quartiere Lingotto, da oggi si chiama “Carolina Picchio”. A scegliere di dedicare la scuola alla ragazza di Novara che nel 2013, a 14 anni, si tolse la vita, vittima di cyberbullismo, sono stati gli studenti che nella scelta finale hanno preferito il nome Carolina Picchio a quello di Piero Angela.

Si tratta della prima scuola in Italia dedicata alla memoria della quattordicenne e l’istituto di via Sidoli è inoltre l’unico in Piemonte ad aver vinto il secondo bando della “Fondazione Carolina Picchio”, nata per diffondere la sfida di Paolo Picchio, il papà di Carolina, per aiutare i ragazzi nell’utilizzo della rete in modo sicuro.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese