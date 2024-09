Deserto il bando per l’ex asilo di via Alessandria a Torino

TORINO – Il bando per l’utilizzo dell’ex Asilo di via Alessandria a Torino è andato deserto. Lo ha comunicato la vicesindaca Michela Favaro, rispondendo ad un’interpellanza della capogruppo di Forza Italia, Federica Scanderebech.

Il bando era stato pubblicato a febbraio e poi prolungato fino al 22 maggio, ma nessuno ha presentato proposte. L’area ha anche dei vincoli imposti dalla Soprintendenza per la conservazione della facciata.

Si tratta della struttura che fino al 2019 ha ospitato l’esperienza anarchica dell’Asilo Occupato.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese