Dipendente Asl finge di essere un’altra persona per nascondere il conflitto di interessi e ottenere appalti

TORINO – Un’ex dipendente dell’Azienda sanitaria locale di Torino è stato accusato di turbativa d’asta perchè fingeva di essere un’altra persona e così facendo aveva ottenuto un’appalto. Il punto della vicenda risiede nel fatto che il 50enne ricopriva due ruoli: dipendente dell’Asl e collaboratore di un’impresa privata.

I fatti risalgono al 2020 e sono stati ricostruiti dal pubblico ministero Francesco Saverio Pelosi: l’imputato, di nome Luca B., aveva preparato una proposta da candidare al bando per l’assegnazione dei lavori dell’impianto elettrico del Consiglio regionale. In questo documento non aveva inserito il proprio nome. Una volta convocato dalla stazione appaltante, il 50enne aveva fornito un nome diverso e così facendo aveva ottenuto l’assegnazione, celando il doppio incarico.

Il pm però gli ha contestato la dinamica di conflitto di interessi e il reato di turbativa d’asta.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese