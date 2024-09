Incendio in un appartamento a Casalborgone, i libri hanno alimentato il fuoco

CASALBORGONE – Un incendio ha interessato un appartamento in un palazzo di piazza Cavour 9 a Casalborgone nella serata di ieri. Le fiamme sono divampate in una stanza adibita a libreria e la carta ha dato gioco facile al fuoco.

Quattro abitanti della casa si sono rifugiati sul tetto e da lì sono stati salvati dai vigili del fuoco, che hanno anche spento le fiamme. I quattro, lievemente intossicati, sono stati accompagnato in ospedale a Chivasso. Si indaga ora per capire le cause dell’incendio.

