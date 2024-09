Nell’ex sede Lavazza di Torino ha aperto uno studentato di lusso

TORINO – Inaugura nella ex sede Lavazza di Corso Novara 59 RELIFE TORINO, la prima realtà italiana di student housing della società RELIFE Srl. Si tratta di un format nuovo che, oltre ad offrire un servizio di ospitalità di alto livello, ha l’obiettivo di creare una community attiva e impegnata nel terzo settore.

Il progetto di riqualificazione edilizia da circa 50 milioni di euro, è composto da due edifici ed è stato sviluppato dall’architetto torinese Stefano Seita e dalla società di progettazione Lombardini22 per ospitare 202 stanze nel building di Corso Novara 59 e 98 in Via Tollegno 22.

Le due strutture possono ospitare fino a 330 studenti e ad oggi sono già 25 le nazionalità presenti: dall’Iran al Marocco, dall’Olanda alla Spagna e anche dal Sud America. RELIFE stima di arrivare ad ospitare oltre 50 nazionalità entro la fine di questo primo anno accademico.

Lo studentato di lusso

RELIFE Torino vuole essere un luogo aperto e fruibile da tutta la comunità. Lo spazio Food&Beverage, che sarà pronto nei prossimi mesi, non sarà riservato solo agli studenti di RELIFE ma sarà accessibile ai cittadini, diventando un punto di ritrovo e incontro. Negli spazi comuni della struttura verranno inoltre organizzati corsi, incontri e altri eventi con l’idea che RELIFE possa diventare il luogo in cui il singolo si arricchisce e arricchisce la community. Una comunità coesa e partecipata grazie alla contaminazione di idee, esperienze, etnie e background differenti.

La social economy sta acquisendo sempre più valore a livello europeo e Torino, città molto attiva nel terzo settore, in questi anni sta diventando un polo sempre più attrattivo. In quest’ottica la vera novità di RELIFE TORINO è rappresentata dalla sua vocazione sociale che ha l’obiettivo di creare un luogo dove i ragazzi residenti possano trovare stimoli importanti per vivere realmente la vita della città nella quale hanno scelto di studiare, partecipando alle attività del terzo settore torinese. Per questo è stata creata la RELIFE Foundation che aiuterà i ragazzi ad orientarsi fra le tante possibilità e opportunità della città nell’ambito del terzo settore.

La struttura di Relife Torino

L’edificio di Corso Novara 59 è stato per oltre sei decenni il cuore pulsante di Lavazza: da stabilimento di produzione inaugurato nel 1957, con l’innovativo processo di tostatura a caduta, a centro direzionale fino al 2018. Qui sono state concepite e realizzate le strategie di sviluppo che hanno portato Lavazza ad affermarsi come Gruppo globale presente oggi in oltre 140 Paesi.

Relife Torino è stato premiato come Best Student Housing Design 2023 ai Best in Class Awards durante l’evento globale del The Class Foundation.

Al piano -1 sono collocati Play Room, Laundry Corner, Multimedia Wall, bike parking e uno spazio storage.

Al piano terra si trovano altre aree comuni, fruibili dagli studenti dei 2 edifici, quali: reception, spazi per lo studio e per il relax, palestra, spazio Fondazione, Social bar che si affacciano sul cortile interno, occupato in gran parte da un giardino pensile realizzato da Natura Su Misura e Agriverde. Il giardino conta oltre 2000 piante – erbe ornamentali, piante perenni e specie tappezzanti – selezionate per soddisfare criteri di sostenibilità ambientale come riduzione degli interventi di manutenzione e irrigazione e, grazie a piccole fioriture diffuse, sostegno degli impollinatori urbani.

Sulla terrazza del Piano 5° si trova uno spazio comune con campo da basket, sedie, sdraio, ombrelloni e postazioni barbecue. All’ultimo piano, il 6°, è stata realizzata la cucina comune – completa e accessoriata – e le aree eating dedicate agli studenti e agli eventi privati della community di RELIFE, per favorire momenti di socialità e condivisione.

La struttura è in fase di certificazione LEED® con l’obiettivo di raggiungere il livello GOLD. Il protocollo LEED – Leadership in Energy and Environmental Design, promosso dall’associazione U.S. Green Building Council, è lo standard di certificazione energetico-ambientale più diffuso al mondo, che risponde ai più alti standard di sostenibilità. L’edificio ha un involucro performante, impianti altamente efficienti, ridotti consumi idrici e alta qualità dell’ambiente interno. La consulenza LEED è stata affidata a Macro Design Studio.

Per l’allestimento grafico e alcuni dei servizi interni degli edifici, RELIFE ha scelto di affidarsi a realtà sociali del territorio: le grafiche presenti sulle pareti sono state interamente realizzate dalla tipografia di Piazza dei Mestieri, le vending machine presenti nella struttura sono di Breakotto che, attraverso la cooperativa Chicco Cotto, avvia i ragazzi con disabilità e disturbi dello spettro autistico al mondo del lavoro; il bar sarà gestito da una cooperativa sociale specializzata nella ristorazione che impiega ragazzi con disabilità e situazioni di fragilità.

