Torna la biglietteria mobile del Teatro Stabile di Torino e Associazione Abbonamento Musei

TORINO – Dopo il successo riscosso in occasione della stagione 2023/2024, il Teatro Stabile di Torino e l’Associazione Abbonamento Musei ripropongono anche quest’anno il progetto della biglietteria mobile – nato nell’ambito de La cultura dietro l’angolo, iniziativa della Fondazione di Compagnia di San Paolo e della Città di Torino in collaborazione con Fondazione per la Cultura Torino – con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità dei propri servizi e raggiungere diverse aree della città.

In particolare, la biglietteria mobile contribuisce a facilitare l’accesso a iniziative specifiche come Un posto per tutti, sostenuto dalla Fondazione CRT, che mette a disposizione abbonamenti gratuiti alla Stagione del Teatro Stabile per persone a basso reddito.

Dove e quando

La biglietteria, allestita su un furgoncino Volkswagen T1 personalizzato, verrà accolta presso i vari presidi de La cultura dietro l’angolo e altri luoghi di aggregazione della città: nel Campus Einaudi dell’Università di Torino (lunedì 23 settembre), in Piazza Innocenzo Vigliardi Paravia, sede temporanea di Più SpazioQuattro (martedì 24 settembre), presso la Casa del Quartiere di San Salvario (mercoledì 25 settembre), presso Beeozanam a Madonna di Campagna (giovedì 26 settembre), presso Casa nel Parco a Mirafiori (venerdì 27 settembre), nelle aree mercatali di Porta Palazzo – Balôn in via Borgo Dora e presso i Bagni Pubblici di via Agliè (sabato 28 settembre) e alla festa del quartiere Falchera, in via degli Abeti 1-16 (domenica 29 settembre).

La biglietteria sarà attiva tutti i giorni dalle 11.00 alle 19.30, ad eccezione di sabato 28 settembre, in cui sarà aperta dalle 9.00 alle 16.00 al Balôn di via Borgo Dora e dalle 16.30 alle 19.30 ai Bagni Pubblici di via Agliè.

Presso la biglietteria mobile sarà possibile acquistare biglietti per gli spettacoli della stagione 2024/2025 a un prezzo ridotto: 31 € per gli spettacoli in programmazione al Teatro Carignano e 21 € per gli spettacoli in programmazione al Teatro Gobetti e alle Fonderie Limone.

