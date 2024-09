Domani il “Cuneo Bike Festival” inizia con la pedalata all’alba e termina con un concerto serale

CUNEO – Domani, domenica 22 settembre, il Cuneo Bike Festival prende il via alle 5, con la partenza da piazza Galimberti a Cuneo della pedalata della community Night Experience Ride “Tramontare all’alba a Montemale”, un viaggio tra i primi raggi del sole da Cuneo a Montemale e ritorno in piazza Galimberti per la colazione.

Alle 9, con ritrovo in piazza Galimberti, U.N.I.Vo.C. – Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi inviterà i partecipanti a riscoprire il piacere di accompagnare chi ne ha bisogno, condividendo il proprio tempo e le proprie attitudini, rendendosi disponibili per una pedalata in tandem con i non vedenti.

Alle 10, da piazza Galimberti partirà “Bimbimbici”, la pedalata leggera e spensierata per le vie cittadine, destinata ai ciclisti in erba e alle loro famiglie e organizzata da Fiab Bicingiro. Attività libera con iscrizione dalle ore 9 in piazza Galimberti.

Alle 10.30, presso il padiglione principale, si terrà “Mangio dunque pedalo”, un talk con Mattia Stoppa, titolare della pasticceria cuneese “Storie”, la nutrizionista Laura Boetti e Morena Zanella, founder di Beecicletta, marchio di prodotti a base di miele bike friendly, per sfatare falsi miti sull’alimentazione degli sportivi e imparare come preparare in casa una barretta energetica a basso costo, sana e pure buona. Con loro Giulia Poetto. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su Eventbrite.

Alle 16.30, si terrà l’approfondimento “Komoot spiegato bene”, con la guida ambientale escursionistica Marika Abbà e l’autore e pedalatore per la rivista Alvento Michele Pelacci, rispettivamente content creator e collection editor di Komoot, che spiegheranno nei dettagli la piattaforma di pianificazione di itinerari outdoor dal 2010 ad oggi è diventata una vera e propria comunità di appassionati. Storia, curiosità e le dritte giuste per orientarsi in un’app che per chi pratica bikepacking, escursionismo, cicloturismo mountain bike, ciclismo su strada, corsa e gravel non può che stare nella schermata home dello smartphone. Dialoga con loro Stefano Zago. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su Eventbrite.

Alle 17.30, l’I.I.S. Vallauri di Fossano salirà sul palco del “Cuneo Bike Festival” per parlare del progetto “Ride to school”, mentre i protagonisti del “Bike to Work” cuneese racconteranno la loro scelta quotidiana con video, foto o testi. Due esempi di valorizzazione della bicicletta nel tragitto casa-scuola e casa-lavoro che trascinano, come le orme sulla sabbia. Conduce il talk Marco Malinki. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su Eventbrite.

Alle 18.30, presso il padiglione principale, si terrà l’incontro “Non è mai troppo tardi per cominciare, se sai come farlo”.Lorenza Beccaria racconterà il suo passaggio dalla corsa alla bicicletta, mentre il titolare di “Outdoor. La corsa è una medicina” Gabriele Bonuomo spiegherà come la guida di un professionista può essere utile per provare un nuovo sport, riprenderne uno abbandonato o migliorare quello che si sta praticando. Dialoga con loro Giulia Poetto. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su Eventbrite.

Alle 21, arriva il gruppo musicale “Quelli che… pedalano” – Domenico Roggero voce, tastiere e fisarmonica, Fabrizio Rizzolo voce e chitarre, Gino Borello voce e batteria, Nino Furneri, Paolo Roggero voce e tastiere – con lo spettacolo “Musica da camera d’aria”, una serata speciale in cui la musica e la bicicletta la faranno da padrone. Tra racconti storici dei migliori cantori del nostro ciclismo, le note di chi la bicicletta l’ha narrata in canzoni e infinite suggestioni ripensando a Gimondi, Pantani, Girardengo, al Diavolo Rosso e a tanti altri campioni che, pur scattando, non se ne sono mai andati del tutto e mai se ne andranno. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata su Eventbrite.

Il programma completo della manifestazione, con le sue 27 proposte di eventi e iniziative (11 talk, 8 pedalate, 4 proposte per le scuole, 2 eventi istituzionali e 2 spettacoli), è pensato per soddisfare tutti i target degli amanti della mobilità a due ruote: dalle famiglie con bambini agli appassionati di granfondo ed eventi gravel, passando per l’educazione alla sicurezza stradale e per la creazione in cucina di barrette energetiche.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese