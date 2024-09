Lutto nel giornalismo sportivo torinese: è morto Salvatore Lo Presti

TORINO – Nella notte è morto Salvatore Lo Presti, per tutti Totò, siciliano d’origine ma torinese d’adozione. Era nato a Marsala il 16 febbraio 1940.

Lo abbiamo visto su Tuttosport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport. Era stato per diversi anni la firma di riferimento sulla rosea per quanto riguarda la Juventus e per molto tempo è spettata a lui, in quanto cronista “anziano”. Alla fine degli anni ’80 Lo Presti fu l’ideatore e il direttore dell’Annuario del Calcio Mondiale e collaborò all’Enciclopedia dello Sport dell’Istituto Enciclopedico Italiano.

