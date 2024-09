Francesca Bergesio cede la corona di Miss Italia alla senese Ofelia Passaponti

PORTO SAN GIORGIO – Francesca Bergesio, Miss Italia 2023, ha ceduto la sua corona a Ofelia Passaponti, arrivata in finale a Porto San Giorgio nelle Marche con altre 14 bellissime che hanno superato le selezioni. Dopo 10 mesi da “più bella d’Italia” la ventenne di Cervere è salita sul palco dell’85esima edizione di Miss Italia per raccontare la sua esperienza da quel non tanto lontano novembre 2023. Questi ultimi dieci mesi sono stati pieni di eventi, in giro per tutta Italia e anche oltre oceano. Dice di aver conosciuto tante persone e ringrazia per il supporto dato la patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani.

“Finisce un anno intenso, incredibile, ho vissuto esperienze importanti, mi sembra siano passati dieci anni, mi sembra trascorsa una vita – racconta Francesca a Torino Cronaca -. Quando ho iniziato questa avventura con Mirella Rocca (agente regionale Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria ndr.) ero una liceale appena maggiorenne, oggi sono alla vigilia dei 20 anni, li compirò giovedì prossimo, e mi sento una persona diversa”.

Bergesio lascia il suo posto alla 24enne senese Ofelia Passaponti, arrivata con la fascia di “Miss Framesi Toscana” e incoronata Miss Italia 2024 da Martina Colombari, già Miss Italia 1991.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese