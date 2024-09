Il Toro è da solo in testa al campionato, non succedeva dal 1977

TORINO – Era la diciassettesima giornata del campionato di calcio 1976-77, il Toro aveva lo scudetto cucito sulla maglia granata e un gol di Ciccio Graziani portò i Campioni d’Italia in testa alla classifica. Era un Toro forte, fortissimo, che quell’anno arrivò secondo e l’anno dopo arrivo secondo di nuovo. Nulla poteva far pensare che da quel momento il Toro non sarebbe mai più stato da solo in testa alla classifica.

Fino ad oggi. La sconfitta dell’Inter nel derby ha infatti certificato che il Toro dopo aver vinto a Verona venerdì, al termine della quinta giornata (manca Atalanta-Como questa sera ma da questo punto di vista è ininfluente) sarà da solo in testa alla classicfica di serie A a 11 punti, 47 anni dopo.

Certo, siamo alla quinta giornata, certo probabilmente il Toro non è attrezzato per rimanere lì a lungo, però è una bella soddisfazione per lgi uomini di Vanoli e fa ben sperare per un campionato di buon livello e per un piazzamento finale degno della storia del Toro, finalmente.

