Juventus NextGen costretta a dormire in aeroporto per un ritardo del volo da Trapani

TRAPANI – Dopo il pareggio con il Trapani, la Juventus NextGen sarebbe dovuta salire sul volo Ryanair delle 23.15 da Trapani-Birgi diretto a Orio al Serio, ma quando già seduti, sono stati costretti come altri passeggeri a scendere dal velivolo per un problema tecnico. Prima l’annuncio del ritardo con prevista partenza alle 2 di notte e poi il cambio di programma con ritorno alle 7 di mattina.

Dato il breve preavviso lo staff non è riuscito a organizzare un pernottamento in hotel e la squadra, dopo la fatica è stata costretta a dormire in aeroporto. Una fila di giocatori distesi per terra a dormire è la foto di un altro passeggero rimasto anche lui a terra e che ha ripreso il singolare evento.

Alle 6 del mattino l’annuncio che l’aereo verrà sostitutito con un altro in arrivo da Pisa e che la partenza è stata rimandata alle 9. A Orio al Serio c’era il pullman che li attendeva dalla notte prima. Sono arrivati all’ora di pranzo a casa.

Inconvenienti di questo tipo potranno essere frequenti dato che la Juventus NextGen è stata inserita nel Girone C con le squadre del meridione.

