Camion perde il rimorchio a San Martino di Trecate: olio in carreggiata, chiusa la statale 11 “Padana Superiore”

SAN MARTINO di TRECATE – A seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina, Anas ha reso noto che la strada statale 11 “Padana Superiore” è temporaneamente chiusa al traffico a San Martino di Trecate, in provincia di Novara, per consentire la pulizia della carreggiata da ingenti quantità di olio perso da un mezzo pesante in avaria.

Il veicolo è già stato rimosso dal soccorso meccanico, ma le operazioni di bonifica del piano viabile sono ancora in corso. Il percorso alternativo è costituito dalla SS341.

Sul posto, sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

