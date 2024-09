Incidente sul lavoro a Caraglio: 39enne trasportato in elicottero al Cto di Torino

CARAGLIO – Un uomo di 39 anni è rimasto coinvolto nella mattinata di oggi, martedì 24 settembre, in un incidente sul lavoro alla Boano Moto di Caraglio in via Cesare Battisti 73. Secondo le prime informazioni riferite dal Servizio Regionale di Emergenza 118 l’uomo si sarebbe ferito gravemente a un arto ed è stato trasportato in codice giallo in elicottero al Cto di Torino.

Solo ieri era avvenuto un incidente mortale a Villanova Mondovì.

Notizia in aggiornamento

