Must have dell’autunno: perché è necessario avere un piumino da donna?

Il piumino è un capo basic che non può mancare nel guardaroba femminile. Perfetto per l’autunno e le stagioni fredde, pochi capi riescono a combinare stile e funzionalità come il piumino da donna. Un must have irrinunciabile per vestire leggere e stare al caldo! Ma i vantaggi non finiscono qui: moda e comfort si fondono per dare vita ad un capo unico. In questo articolo scopriamo i motivi per cui è necessario avere un piumino da donna, soprattutto per la stagione autunnale.

PIUMINO DONNA: IL PEZZO FORTE DELL’OUTFIT AUTUNNALE

Un giubbotto imbottito, femminile, perfetto per trasformare un outfit ordinario in uno straordinario. La scelta sul mercato è molto vasta: modelli lunghi, corti, sportivi, eleganti adatti per ogni esigenza e gusto personale.

Anche i colori spaziano da scuri, a colorati, passando per quelli light in mille varianti fino ad arrivare ai piumini reversibili con 2 colori. Tutti però hanno caratteristiche comuni che lo rendono un capo al quale non si può rinunciare.

PROTEZIONE DAL FREDDO E COMFORT

Il piumino è il vero protagonista del look autunnale. I motivi? Comfort e protezione dal freddo primi fra tutti. Che fuori piova o tiri vento poco importa! Il tuo piumino ti proteggerà.

Progettati per offrire il massimo comfort con il minimo ingombro, i piumini donna sono realizzati con materiali di prima scelta e innovativi per garantire leggerezza e isolamento termico.

Di imbottiture ne esistono tante: piuma sintetica, piuma d’oca oppure i nuovi modelli innovativi in ovatta riciclata per aiutare l’ambiente. L’ importante è puntare su capi di qualità e ben rifiniti con la fodera esterna idrorepellente, per le giornate di pioggia.

STILE E VERSATILITÀ

Non solo praticità! Il piumino è anche un capo versatile e ricco di stile per creare look indimenticabili. Può essere indossato in tantissime occasioni e adattarsi a qualsiasi stile.

Sportivo, casual, elegante, senza perdere l’esaltazione della femminilità. Gli ultimi modelli vanno da tagli corti aderenti per un look giovanile e cool, a quelli lunghi per dare un tocco di sofisticata eleganza. Qualsiasi occasione è buona per indossare un piumino e non è di certo un capo da mettere una tantum!

I colori poi sono infiniti per creare outfit creativi e unici. Nero, blu e bordeaux si adattano perfettamente al tuo daily look mentre, per stare al passo con le ultime tendenze, meglio optare per i colori della terra: beige, nocciola, terracotta.

E se sei amante dei colori accattivanti? Rosso, blu acceso o verde militare, ce n’è per qualsiasi stile. Per ispirarti puoi dare un’occhiata ai fantastici piumini da donna Guess su https://modivo.it/c/donne/abbigliamento/giacche/piumini/marca:guess.

UN INVESTIMENTO A LUNGO TERMINE

Considerata la versatilità e il comfort, acquistare un buon piumino da donna è un investimento a lungo termine soprattutto se si considera la durabilità di questo capo. Nonostante la moda cambi, il piumino resta sempre alla moda stagione dopo stagione, accompagnandoti per diversi anni. Modelli e design sempre più accattivanti fanno del piumino un capo necessario per prendersi cura di sé senza rinunciare allo stile.

