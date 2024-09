Niente Coppa Italia: il Toro sconfitto dall’Empoli, la partita finisce 1 a 2 con un goal al 90′

TORINO – Il vantaggio dell’Empoli a tempo ormai scaduto chiude 1 a 2 una partita da dimenticare per il Toro di Vanoli. I granata, che arrivavano all’impegno di Coppa Italia da prima in classifica in Serie A, non riescono a spiccare e non vanno oltre un goal, che non basta.

All’Olimpico Grande Torino sono gli ospiti ad andare in vantaggio con Ekong al 30esimo. Al 74esimo arriva il pareggio di Che Adams, ma allo scadere arriva la rete di Haas che decide la partita e qualifica l’Empoli. Il Toro è eliminato.

