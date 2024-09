500.000 visitatori al Salone Auto Torino. Prossima edizione dal 12 al 14 settembre 2025

TORINO – Sono state tutte dimesse le persone ferite durante la parata di Salone Auto Torino di domenica 15 settembre, in piazza San Carlo. Il Comitato organizzatore si è interessato fin dai primi minuti alle loro condizioni e continuerà a farlo fino ad avvenuta guarigione.

Un avvenimento che ha ricevuto la dovuta priorità e che lascia ora spazio alla soddisfazione del Comitato organizzatore nel valutare i numeri che hanno contraddistinto Salone Auto Torino.

Sono stati oltre 500.000 i visitatori totali di Salone Auto Torino che hanno passeggiato tra gli stand in centro città e che con i test drive hanno provato le novità più sostenibili.

Salone Auto Torino tornerà il prossimo anno, dal 12 al 14 settembre 2025, con format, programma e location che saranno svelati nella prossima conferenza stampa.

Tornando all’edizione Salone Auto Torino 2024: il pubblico nazionale è giunto da tutte e 20 le regioni e da tutte le 102 le province italiane, mentre gli stranieri sono arrivati da 85 Paesi stranieri rappresentanti tutti i 5 continenti, i più numerosi da Francia, Svizzera e Germania.

Il 30% totale dei visitatori è arrivato da fuori Piemonte. Dato interessante rappresentato dalla presenza femminile, il 34% del totale dei visitatori di Salone Auto Torino. Relativamente all’età del pubblico, il 5,07% è compresa tra i 13 e i 17 anni, il 14,60% è tra i 18 e i 24 anni, il 17,95% è tra i 25 e i 34 anni, il 13,37% è tra i 35 e i 44 anni, il 22,04% è tra i 45 e i 54 anni, il 18,52% è tra i 55 e i 64 anni, l’8,45% è oltre i 65 anni.

Questi dati sono stati ricavati analizzando i Free Pass scaricati, il biglietto elettronico gratuito scaricabile dal sito che ha consentito ai possessori di poter accedere a diverse convenzioni: tariffe ridotte sui treni Frecciarossa da e per Torino, sui biglietti dei pullman Flixbus, sul trasporto pubblico urbano GTT, sui taxi, oltre a sconti per musei e visite guidate, hotel e ristoranti. Sono stati 23.566 i Free Pass Salone Auto Torino scaricati per accedere alle numerose convenzioni.

Con il Free Pass, Salone Auto Torino ha avvicinato il mondo della cultura ai visitatori. Il Museo Egizio ha registrato, nel fine settimana della manifestazione, 302 ingressi aggiuntivi del pubblico che ha mostrato il Free Pass Salone Auto Torino.

Al Museo Nazionale dell’Automobile 1559 ingressi sono avvenuti tramite Free Pass Salone Auto Torino, su un totale di 3889 visitatori registrati dal 13 al 15 settembre.

E se i ristoratori del centro di Torino indicano un aumento medio degli incassi del 30%, gli albergatori indicano il 100% di occupazione hotel nell’area del centro di Torino, e 80% di occupazione in tutta la città. Proprio con Salone Auto Torino ha debuttato MaaS ToMove, la sperimentazione attuata grazie ai fondi europei da Comune di Torino, e che unisce tutta la mobilità cittadina in un’unica app: mezzi pubblici, sharing (bici, monopattini, moto) e parcheggi. MaaS ToMove è stata tra le convenzioni che ha riscosso maggiore successo tra i possessori di Free Pass Salone Auto Torino, concedendo a ciascun iscritto sconti sull’utilizzo: sono stati 540 gli iscritti alla piattaforma che hanno beneficiato della convenzione per il trasporto pubblico, i taxi, lo sharing e i parcheggi.

Numerose le istituzioni che hanno visitato Salone Auto Torino: il Sen.

Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte, Andrea Tronzano, Assessore allo Sviluppo delle attività produttive, all’internazionalizzazione e attrazione investimenti Regione Piemonte, Stefano Lo Russo, Sindaco Città di Torino, Chiara Foglietta, Assessora a mobilità e trasporti Comune di Torino, Dario Gallina, Presidente Camera di Commercio di Torino, Marco Gay, Presidente Unione Industriali, Piergiorgio Re, Presidente Automobile Club Torino, Benedetto Camerana, Presidente Museo nazionale dell’Automobile. Salone Auto Torino è stato realizzato con il patrocinio del Ministero della Cultura e con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’inaugurazione dinamica ha celebrato i 200 anni dell’evoluzione della mobilità con la sfilata di: carrozze del 1800 trainate dai cavalli; carrozza motorizzata a vapore del 1879; una delle prime auto a motore a scoppio, la Fiat 12hp del 1902; i prototipi dei grandi carrozzieri che hanno raccontato lo sviluppo tecnologico e del design del XX secolo; i modelli del 2024 più sostenibili delle case automobilistiche presentate in maniera dinamica.

Gli oltre 500.000 visitatori hanno potuto conoscere le novità di 43 case automobilistiche presenti a Salone Auto Torino: Abarth, Alfa Romeo, Alpine, BYD, Citroën, Dacia, Dallara, Dongfeng, DR, DS, EVO, Ferrari, Fiat, GFG Style, Honda, Ich-X, Italdesign, Jaecoo, Jeep, Lancia, Lotus, Mazda, McLaren, MG Motors, Microlino, Mole Urbana, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Pininfarina, Polestar, Porsche, Renault, Sportequipe, Suzuki, Tecnocad, Tesla, Tiger, Voyah, Xev, YANGWANG e 777 hypercar.

A Salone Auto Torino è stato celebrato il design con le premiazioni di 5 Centri Stile:

Pininfarina, Bertone, GFG Giugiaro, Italdesign e Centro Stile Ferrari. Il Senatore Matteo Salvini ha consegnato il premio a Flavio Manzoni, direttore Centro Stile Ferrari.

Tante le occasioni per vedere in dinamica la passione per le quattro ruote. Durante Salone Auto Torino hanno sfilato 700 auto di interesse storico e culturale che si sono date appuntamento in diversi luoghi suggestivi come piazza Vittorio Veneto, piazza Castello, piazza Arbarello, piazza Solferino, Reggia di Venaria e Basilica di Superga. Tra queste, indimenticabile è stata quella di due campioni del motorsport, Loris Capirossi e Miki Biasion, che ha radunato 130 Lancia Delta di collezionisti e appassionati provenienti da tutta Europa.

Protagonisti a Salone Auto Torino per esposizione, servizi e intrattenimento sono stati anche: Collezione ASI Bertone, Acqua S.Bernardo, Allianz Direct, AM Costruzione Modelli, AMTS, Arexons, CA Auto Bank e Drivalia, Chicco, DGA, Dumarey, Economy Srl, Fondazione Gino Macaluso, Fondazione Marazzato, Foppiani Shipping & Logistics, IED Torino, Mafra, MAK, Monge, Museo Nazionale dell’Automobile, Petronas, Politecnico di Torino, Sabelt, Sparco, Speed, SUSTAINera.

I media partner di Salone Auto Torino alVolante, Auto, Automoto, Motor1, MotorTrend, Motori TV, Quattroruote, RAI, Tuttosport.

Grande interesse ha suscitato l’esposizione dei mezzi speciali e storici in Piazza Solferino di Esercito Italiano, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Croce Rossa e Croce Verde.

Le dichiarazioni delle case automobilistiche

Renault Group Italia: “Il Gruppo Renault ama i Saloni dell’Auto e la nostra è una presenza storica in queste manifestazioni. Siamo convinti che sia un’opportunità per fare sistema ed esprimere la forza dell’industria europea dell’auto. Lo facciamo anche per rispetto dei nostri clienti che possono andare a scoprire le nostre ultime novità, toccarle con mano, perché parliamo di oggetti fisici che hanno un valore. Siamo convinti che la possibilità di far vedere un’auto, a migliaia di persone, in un contesto corretto, abbia senso e valore. Al Salone Auto Torino 2024 eravamo presenti con i nostri brand Renault, Dacia e Alpine per raccontare le tante novità prodotto del Gruppo Renault, frutto della Renaulution, e il riscontro della stampa e del pubblico è stato assolutamente positivo”.

DR Automobiles: “Salone Auto Torino è un format che ci piace, che funziona. Per noi è stato importante incontrare tanta gente e aver la possibilità di mostrare l’intera gamma di tutti i nostri brand. Ed è bello sapere che il Salone di Torino tornerà anche nel 2025”.

Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato Mazda: “Partecipare al Salone Auto Torino è stata un’ottima occasione per Mazda, che abbiamo colto per presentare alla stampa prima e al grande pubblico poi, la CX-80, la nostra ultima nata, insieme alla CX-60. Avere la possibilità di fare rete con gli operatori e incontrare tantissime persone interessate al brand e alle nostre ammiraglie, è stato prezioso ed estremamente piacevole e il riscontro della stampa e del pubblico ha confermato quanto sia stato importante esserci”.

Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato Nissan: “Il Salone dell’Auto di Torino è stato il contesto ideale per il debutto italiano del nuovo Nissan Qashqai, presentato in esclusiva a oltre 60 giornalisti della stampa nazionale nelle splendide sale di Palazzo Madama. Inoltre, i visitatori hanno avuto la possibilità di conoscere il nuovo Nissan Qashqai in esposizione presso lo stand Nissan in Piazza Castello e provarlo su strada. La partecipazione di Nissan alla kermesse torinese ci ha dato ottimi riscontri sia in termini di copertura stampa, ad oggi oltre 110 articoli, che di interesse del pubblico con oltre 150 test drive, che hanno permesso di mettere in evidenza le tante novità di Qashqai a partire dal design esterno con un nuovo frontale completamente ridisegnato, i nuovi interni con materiali di qualità superiore e finiture di pregio e una ricca dotazione di tecnologie di assistenza alla guida e connettività che rendono l’esperienza di guida ancora più sicura e pratica”.

Massimo Nalli, Presidente Suzuki: “La presenza di Suzuki al Salone dell’Auto di Torino, nel 2024 e sin dalla prima edizione del 2015, rappresenta perfettamente l’orgoglio di Suzuki di contribuire con passione agli eventi e le attività dove prendono vita le emozioni più genuine per l’automobile e per i motori. Siamo onorati di aver celebrato assieme al calore di centinaia di fan una leggenda come il grande Loris Capirossi con la sua replica GSX8-S Limited Edition ed aver presentato in esclusiva l’iconica Jimny Matà, l’ultima serie limitata della straordinaria piccola inarrestabile fuoristrada. Jimny Matà è già oggetto del desiderio degli appassionati di off road o degli appassionati delle auto autentiche e genuine”.

Le dichiarazioni delle istituzioni

Andrea Levy, Presidente Salone Auto Torino: “Salone Auto Torino è stato un evento che ha saputo riaccendere la passione per l’automobile affrontando a 360° tutte le tematiche della mobilità, con un racconto storico, culturale ed emozionale. Per il 2025 Salone Auto Torino si confermerà quale principale punto di incontro tra visitatori, case automobilistiche, media e politica che già in questa edizione hanno potuto confrontarsi sul futuro dell’automobile. Voglio fortemente ringraziare Regione Piemonte, Città di Torino e tutti i nostri partner per il sostegno nell’organizzazione di Salone Auto Torino”.

Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino: “Il ritorno del Salone Auto in città ha rappresentato un motivo di grande orgoglio per Torino dopo anni di assenza e l’incidente avvenuto in piazza deve essere vissuto da tutti come uno stimolo ancora più stringente per organizzare in sicurezza gli eventi che prevedono un ampio coinvolgimento di pubblico. Non dobbiamo tuttavia rinunciare a questo tipo di manifestazioni che accrescono la visibilità nazionale e internazionale della città e delle sue bellezze con importanti ritorni economici sul sistema territoriale”.

Marco Gay, Presidente Unione Industriali Torino: “Il ritorno a Torino del Salone dell’Auto porta con sé la conferma dell’importanza del lavorare insieme per progetti importanti per il nostro territorio ed in questa direzione siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo, che non faremo mancare anche in futuro. Questo evento rappresenta, oltre che importantissimi risultati economici e di visitatori, il valore della passione e delle competenze che la Torino della mobilità del presente e del futuro rappresenta nel mondo”.

Alberto Scuro, Presidente ASI: “Tutti gli espositori protagonisti di questo primo Salone Auto Torino hanno vinto una scommessa: il grande pubblico ama i motori, ama la loro storia ed è curioso di conoscerne il futuro. Lo sforzo e la passione di tutti noi ci hanno regalato un vero bagno di folla e sono certo che la prossima edizione sarà ancora più ricca. Come ASI abbiamo avuto l’onore di portare in piazza dieci fantastici prototipi della Collezione Bertone, tre dei quali in parata alimentati da bio-carburante: perché anche a noi amanti del passato piace guardare al futuro”.

Giancarlo Banchieri, Presidente Confesercenti: “La ricaduta del Salone dell’Auto sulle attività del commercio e del turismo è stata significativa e in crescita rispetto all’edizione precedente. Secondo un’indagine che abbiamo svolto fra bar e ristoranti, è stato del 25-30% l’incremento degli incassi registrati dai locali rispetto a quelli di un normale fine settimana; sia pure in misura più limitata, i benefici hanno riguardato anche i negozi. Il pubblico era costituito non solo da appassionati, ma anche da gruppi e famiglie, che hanno colto l’occasione del Salone per visitare Torino. Manifestazioni come questa vanno sostenute e potenziate perché sono utili non solo in sé, ma anche per far conoscere sempre di più Torino: chi viene per uno specifico evento, ritorna per la città e per i suoi tanti elementi di attrazione”.

