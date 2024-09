Nuova truffa per abbonamenti a prezzi ridotti: l’allarme e i consigli di GTT

TORINO – Sta circolando in queste ore una nuova truffa che cerca di vendere un abbonamento GTT per 12 mesi al prezzo speciale di soli 1,95 euro.

La proposta è accompagnata da una fotografia, realizzata probabilmente con l’intelligenza artificiale, in cui a fare da testimonial dell’imperdibile offerta è addirittura il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Un truffa bella e buona che, però, può avere conseguenze poco piacevoli per chi ingenuamente ci casca.

Per questo è la stessa azienda di trasporti a lanciare l’allarme e a fornire alcuni consigli utili.

Si tratta di annunci falsi, realizzati da malintenzionati per truffare gli utenti.

GTT non è in alcun modo coinvolta in queste offerte e invita i propri utenti a diffidare da esse.

Il consiglio è di non fidarsi e di non cliccare su link o scaricare file che vengono proposti in questi annunci.

Le offerte reali GTT sono sempre pubblicate sui canali ufficiali dell’azienda, come il sito web e i social network e le vendite dei titoli di viaggio e di sosta digitali avvengono esclusivamente tramite l’e-commerce e le app ufficiali.

GTT ha già segnalato i post alle autorità competenti.

Non cadere nelle trappole dei truffatori! Se ti capita di vedere un’offerta sospetta, non esitare a segnalarla a GTT.

Insieme possiamo contribuire a fermare le truffe.