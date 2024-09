Nuovo it-Alert in 28 comuni piemontesi per simulare il collasso della diga

TORINO – La Protezione civile piemontese sta organizzando l’esercitazione ‘Rochemolles 2024’, avente come scenario il collasso della diga di Rochemolles, durante la quale verrà effettuato, giovedì 3 ottobre, un test di IT-Alert (Sistema nazionale di allarme pubblico). La zona coinvolta dall’attività esercitativa è compresa tra il sito della diga (Rochemolles di Bardonecchia) e i Comuni della bassa Valle di Susa, interessando complessivamente 28 amministrazioni: Alpignano, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Rivoli, Rosta, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Susa, Vaie, Villar Dora e Villar Focchiardo.

I principali temi che si affronteranno nel corso dell’esercitazione sono la gestione delle allerte e delle fasi operative, la verifica delle aree di emergenza, l’attività di sorvolo e di supporto visivo dei luoghi mediante l’uso di aeromobili (droni e velivoli), la sorveglianza in sito dei punti critici, il test sulla piattaforma IT-Alert, il censimento dei danni mediante apposite schede di rilievo.

L’esercitazione

Si inizierà nella giornata del 2 ottobre, che sarà dedicata alla simulazione di un graduale peggioramento delle condizioni meteo, con l’emissione di un bollettino di allerta meteoidrologica da parte di Arpa Piemonte. Nella prima mattina del 3 ottobre si svolgerà un’intensa attività di sorveglianza territoriale sia via terra che attraverso il sorvolo effettuato con aeromobili. A seguito, poi, di un ipotetico graduale innalzamento dei livelli di acqua nell’invaso della diga, verrà dichiarata la fase di pericolo. Saranno quindi attivate – in particolare nel Comune di Bardonecchia -, alcune operazioni di evacuazione. Successivamente il gestore della diga comunicherà la fase di ‘Collasso Diga’ e, alle 11, il Dipartimento nazionale di Protezione civile avvierà il test IT-Alert per avvisare la popolazione.

