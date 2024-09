La Mostra Mercato dell’Antiquariato Minore e del Collezionismo di Pinerolo compie 40 anni

PINEROLO – Libri, quadri, mobili, vecchi oggetti di uso quotidiano ma anche oggetti da collezione. La Mostra Mercato dell’Antiquariato Minore e del Collezionismo di Pinerolo giunge al 40° anno e torna in città domenica 29 settembre 2024 dalle 8.00 alle 18.30.

La manifestazione anima il centro storico della città, con oltre 150 espositori dislocati in piazze e vie principali come Piazza San Donato, Via del Duomo, Piazza Facta, Via Trento e altre. È un’occasione per gli amanti del collezionismo e dell’antiquariato di scoprire pezzi unici e storici, con il fascino di oggetti antichi che raccontano storie del passato. E chissà che non si riesca a cogliere qualche occasione come nel caso dell’uomo che ha comprato un libro a 2 euro per scoprire che ne valeva 700.

Foto di Da.Ni

