A Orbassano medici e infermieri in piazza per la Giornata mondiale del cuore 2024

ORBASSANO – In occasione della Giornata Mondiale del Cuore 2024, i medici e gli infermieri della Cardiologia dell’ospedale San Luigi Gonzaga, diretta da Alessandra Chinaglia, insieme al personale della Dietologia e Nutrizione Clinica, diretta da Marco Tinivella, saranno in piazza a Orbassano per incontrare la popolazione.

Medici e infermieri in piazza

Sabato 28 settembre dalle 9 alle 13,30, i professionisti sanitari offriranno la possibilità di effettuare screening cardiologici gratuiti, con misurazione della pressione arteriosa e frequenza cardiaca e saturazione di O2, il calcolo e la valutazione del BMI in rapporto a peso e altezza.

Gli operatori saranno impegnati anche nella conduzione di gruppi di counseling sulla corretta alimentazione e l’importanza dell’attività fisica; il counseling sarà anche individuale per il controllo dei fattori di rischio cardiovascolari.

Durante la giornata saranno organizzati giochi a squadre sul tema della prevenzione cardiovascolare e verranno allestiti stand di rianimazione cardiopolmonare in collaborazione con la Croce Bianca di Orbassano.

