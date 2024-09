Incidente sul lavoro a Cambiano: trovato morto operaio 57enne

CAMBIANO – Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 30 settembre, un uomo di 57 anni, operaio alla Checchin di Cambiano è stato trovato morto con dei lividi all’addome. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chieri e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To5, che presumono si tratti di un incidente sul lavoro. L’incidente però non ha coinvolto macchinari, per cui proseguono le indagini.

I sanitari del 118 arrivati in strada per Chieri a Cambiano, nella ditta che si occupa di zincatura elettrolitica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 57enne.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese