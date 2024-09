Alla prima di campionato i tifosi della Reale Mutua Torino ricordano Edoardo Di Mauro

TORINO – Un ricordo speciale ieri alla prima di campionato della Reale Mutua Torino. Nella partita che Torino ha perso in casa con Verona sugli spalti sono comparsi alcuni striscioni per ricordare Edoardo Di Mauro, direttore del Museo di Arte Urbana, ex direttore dell’Accademia Albertina, grande appassionato di basket e tifoso della Reale Mutua, recentemente scomparso.

Uno striscione salutava Di Mauro con “Prof. con noi”, un altro, blu su campo giallo, come i colori di Torino, riproduceva il volto di Di Mauro accompagnandolo con un semplice e significativo “Ciao Prof.”

