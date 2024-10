Racconigi: al via dal 7 ottobre il Censimento Permanente della Popolazione ISTAT 2024

RACCONIGI – Dal 7 ottobre 2024 partirà il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, che coinvolgerà circa 1 milione di famiglie in 2.530 comuni di tutta Italia. Tra i comuni selezionati c’è anche Racconigi, dove la rilevazione interesserà solo una parte dei cittadini e del territorio comunale.

A differenza dei censimenti del passato, che venivano effettuati ogni 10 anni e coinvolgevano l’intera popolazione e tutto il territorio, i censimenti permanenti avvengono ogni anno e coinvolgono solo un campione rappresentativo di cittadini e aree del paese.

Il Censimento raccoglie dati essenziali per comprendere le principali caratteristiche strutturali e socioeconomiche della popolazione residente in Italia e per monitorare i cambiamenti del nostro territorio. Le informazioni raccolte vengono trattate in forma anonima e sono utilizzate per elaborare un quadro statistico che descrive le caratteristiche della popolazione a livello nazionale, regionale e locale.

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione.

Nel Comune di Racconigi le famiglie chiamate a partecipare, individuate su base campionaria, saranno 941.

I nuclei famigliari selezionati da ISTAT stanno ricevendo una comunicazione ufficiale via posta, contente le credenziali personali di accesso all’apposito sito web. In caso di smarrimento l’intestatario potrà richiederne la rigenerazione agli Uffici Comunali.

Le operazioni di raccolta dati avranno inizio il 7 ottobre 2024 e si concluderanno il 23 dicembre 2024, in due fasi.

Durante la prima fase, che si svolgerà dal 7 ottobre al 9 dicembre 2024, le famiglie avranno la possibilità di compilare autonomamente il questionario online, seguendo le istruzioni ricevute tramite lettera. Se per il nucleo familiare selezionato non fosse possibile rispondere via web, saranno disponibili degli operatori per l’assistenza alla compilazione e restituzione dei questionari: è possibile contattare il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) per richiedere un’intervista telefonica, oppure recarsi di persona presso il CCR, previo appuntamento.

A partire dalla mezzanotte tra il 9 e il 10 dicembre 2024, non sarà più possibile compilare autonomamente il questionario online e le famiglie dovranno completare la rilevazione solo attraverso un’intervista con gli operatori comunali.

La seconda fase, prevista dal 12 novembre al 23 dicembre 2024, coinvolgerà le famiglie che non avranno ancora risposto o che avranno risposto in modo parziale. Queste verranno contattate dagli operatori comunali per un’intervista, che potrà avvenire telefonicamente, a domicilio o presso il CCR.

In nessun caso è previsto l’utilizzo di questionari cartacei.

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge, come stabilito dall’art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322. Le famiglie selezionate sono tenute a rispondere in modo veritiero, compilando i questionari predisposti dall’ISTAT in tutte le loro parti.

Il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) è situato presso i Servizi Demografici-Stato Civile al piano terra del Palazzo Comunale (Piazza Carlo Alberto, 1 – 12035 Racconigi) e sarà accessibile esclusivamente su appuntamento nei seguenti orari:

– il lunedì dalle 8:30 alle 13:00

– il martedì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:30

– il mercoledì dalle 8:30 alle 13:00

– il giovedì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

Per informazioni o per fissare un appuntamento, è possibile telefonare ai seguenti numeri:

0172821616 – 0172821613 (sig.ra Marengo)

0172821621 (sig.ra Piccato)

0172821614 (sig.ra Piovano)

0172921648 (sig.ra Gazzera)

0172821615 (sig. Vaschetto)

L’Istat mette inoltre a disposizione il numero verde 800 188 802, attivo dal 1° ottobre al 23 dicembre 2024, tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune e sul sito dell’ISTAT.

