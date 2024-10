Torna a Torino il TOHorror Fantastic Film Fest, dal 22 al 27 ottobre

TORINO – Torna a Torino la carovana del TOHorror Fantastic Film Fest, dal 22 al 27 ottobre a Torino, al Cinema Massimo, Blah Blah Club e Circolo dei Lettori, con il consueto carico di film e appuntamenti dedicati all’horror e al fantastico in ogni loro sfaccettatura.

In programma:

la masterclass dell’animatore stop motion di culto Robert Morgan , ospite d’onore;

dell’animatore stop motion di culto , ospite d’onore; il ritorno sulle scene del regista di “Baskin”, Can Evrenol ;

; il cartoon politicamente scorretto firmato Tommy Wirkola ;

politicamente scorretto firmato ; un folle horror blasfemo con Nick Frost e Alicia Silverstone , girato come fosse una sitcom;

con e , girato come fosse una sitcom; le invenzioni artigianali dell’habitué Steven Kostanski ;

; dal regista di “Fried Barry” Ryan Kruger , il bizzarro remake di un film cult anni ‘80 ;

, il bizzarro ; due degli horror più chiacchierati della stagione, “ Oddity ” e “ In a Violent Nature ”;

” e “ ”; Debbie Harry che racconta come la realtà virtuale sia stata trattata nel cinema di fantascienza;

che racconta come la realtà virtuale sia stata trattata nel cinema di fantascienza; e tanto altro ancora.

29 lungometraggi divisi in 5 sezioni, 52 cortometraggi live-action e animati, 44 anteprime italiane, 3 incontri tematici, 1 masterclass, 2 concerti, ospiti nazionali e internazionali, 3 sedi principali in centro a Torino. Apertura ufficiale martedì 22 ottobre alle 21:00 al cinema Massimo di via Verdi, con la versione restaurata in 4K di Godzilla di Ishirō Honda: punto di origine di uno dei fenomeni culturali più trasversali e transmediali a cavallo tra ventesimo secolo e nuovo millennio, “mostro” indelebilmente impresso nell’immaginario collettivo da oriente a occidente. Sono aperte le prevendite online.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese