Da oggi assorbenti gratis in tutte le sedi del Politecnico di Torino

TORINO – Da oggi in tutte e 5 le sedi del Politecnico di Torino sono attivi i distributori automatici gratuiti di assorbenti. Si tratta dell’iniziativa “Period Equity” che mette a disposizione assorbenti mestruali in cotone organico realizzati in Italia e secondo principi di sostenibilità ambientale dell’intero ciclo produttivo.

I distributori si trovano nelle sedi del Politecnico di corso Duca degli Abruzzi, via Boggio, Mirafiori, Castello del Valentino e Lingotto.

La decisione è stata inserita nel Gender Equality Plan dell’Ateneo 2021-2024 “Obiettivo diversità”, in base alle richieste avanzate al Consiglio di Amministrazione da parte di alcune associazioni studentesche.

