E’ morto a 22 anni il leone Masai del Parco Safari di Murazzano

MURAZZANO – È morto il leone Masai, il più longevo degli animali presenti al Parco Safari di Murazzano. Aveva 22 anni. A darne notizia sono stati il direttore Tiberio Forin e i suoi aiutanti: “La scomparsa di un animale rappresenta, per noi, sempre una grande tristezza. La costanza e dedizione nel prenderci cura dei nostri ospiti, all’interno del parco, fa diventare ogni esemplare quasi uno di famiglia. Masai è nato nel 2002 allo zoo di Lignano, dopo una breve sosta in un altro zoo del Nord Italia è arrivato da noi diversi anni fa. L’età della sua scomparsa – 22 anni – è davvero un caso insolito per un leone, che normalmente vive dai 13 -19 anni circa. Viveva con Claudia ed Elsa, due leonesse, ancora presenti al parco quasi sue coetanee. Abbiamo avuto cura del suo benessere fino all’ultimo giorno. Sapendo di avergli dato le attenzioni migliori possibili, ringraziamo Masai per la sua compagnia”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese