VCO – Si è conclusa con il rientro a valle dopo diverse ore di ricerche la vicenda della famiglia di turisti che nel pomeriggio di oggi (4 ottobre) si è persa nel parco della Val Grande, nel Vco. Ad allertare i soccorsi è stato un amico della famiglia, che li stava aspettando sopra la località di Cicogna e non li ha visti arrivare.

Madre, padre e i due figli non rispondevano alle chiamate. Si è attivata la macchina del soccorso alpino, fino a quando i quattro sono ricomparsi a valle, usciti da un bosco: si erano persi nel tragitto e non riuscivano a ritrovare la strada per la Cicogna.

