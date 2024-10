Ad Alessandria scontro tra auto e moto: muore un uomo di 47 anni

SAN MAURIZIO CANAVESE – Nel pomeriggio di oggi, sulla strada provinciale 224 in località Basso Erro a Melazzo nell’Alessandrino, un tragico incidente è costato la vita ad un 47enne di San Mauro Canavese, morto sul colpo.

L’uomo era alla guida della sua moto, una Ducati, con la sua compagna 43enne, rimasta gravemente ferita. La donna è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale dei Santi Antonio e Biagio di Alessandria.

Alla guida dell’auto Honda Civic, un uomo di 54 anni di Ponzone, rimasto illeso.

Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, si è trattato di uno scontro frontale ma non essendoci testimoni serviranno analisi più approfondite per capire quale veicolo abbia invaso la parte opposta.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

