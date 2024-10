Dopo aver fattto brillare un ordigno è stata riaperta al traffico la A26, nel tratto Predosa-bivio A10

TORINO – La A26, nel tratto Predosa-bivio A10 è stata riaperta al traffico a seguito di un intervento degli artificieri.

A segnalarlo Autostrade per l’Italia evidenziando che il blocco era stato deciso per consentire all’Esercito di far brillare in sicurezza l’ordigno ritrovato ieri poco prima della galleria Monacchi.

Le operazioni a cura dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale e del personale della Direzione del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, si sono concluse in tempi celeri.

