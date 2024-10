A Torino più di 13 mila multe nel mese di settembre

TORINO – In un mese in Piemonte, più di 13 mila multe per infrazioni al codice della strada e una serie di ispezioni in attività commerciali che operano nel settore auto: dalle scuola guida, alle carrozzerie, alle autodemolizioni. Producendo 11 denunce e 33 sanzioni amministrative.

L’esito dei controlli definisce nello specifico 1.734 multe per l’inosservanza dei limiti di velocità e di 364 per mancato uso delle cinture di sicurezza.

Quanto ai controlli legati al consumo di alcol e droga, 128 conducenti sono risultati in stato di ebrezza e 7 sono stati sorpresi in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. In totale sono state ritirate 283 patenti guida e 296 carte di circolazione.

