Torino, petardi e fumogeni sul lungo Po: Daspo urbano per un ragazzo di 20 anni

TORINO – Vi avevamo parlato giorni fa del difficile fine settimana torinese e di una movida fatta non solo di divertimento, ma anche di risse, fuochi d’artificio e fumogeni.

In particolare nella notte di domenica 6 ottobre petardi e fumogeni sono stati accesi in lungo Po Cadorna angolo via Matteo Pescatore, sulla riva del Po. L’episodio è stato ripreso in un video che ha fatto il giro dei social.

Quella sera sono intervenuti i carabinieri che hanno beccato un giovane di 20 anni proprio in via Pescatore intento ad accendere, in compagnia di altri ragazzi, fumogeni e fuochi d’artificio senza avere le autorizzazioni necessarie e con la conseguenza di aver anche bloccato il traffico veicolare. Per il 20enne è scattata la denuncia e il Daspo urbano.

