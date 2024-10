A Racconigi c’è un nuovo impianto solare termico che alimenterà il teleriscaldamento

RACCONIGI – La rete di teleriscaldamento di Racconigi, in provincia di Cuneo, fa un grande passo verso la sostenibilità grazie all’installazione di oltre 500 pannelli solari termici. Con una superficie di 1000 mq e una potenza di picco superiore a 700 KWt, questi pannelli forniranno energia rinnovabile, riducendo significativamente l’impatto ambientale e promuovendo un futuro più verde.

Il progetto, realizzato da ENGIE, tra i principali player in Italia per la decarbonizzazione e operatore di riferimento del comparto energetico, è tra i più grandi realizzati sul territorio nazionale.

La rete di teleriscaldamento della città di Racconigi, progettata e costruita da ENGIE nel 2012, ha un’estensione di 13 km ed è alimentata da una centrale di cogenerazione e caldaie a gas. Attualmente fornisce riscaldamento e acqua calda sanitaria a 120 utenze tra cui condomini, edifici comunali (scuole, asilo, biblioteca, palazzo comunale, palazzetto dello sport), chiese e ambulatori.

Da oggi il sistema è stato integrato con l’innovativo impianto solare capace di contribuire al fabbisogno energetico della rete con energia verde e rinnovabile riducendo l’uso del gas. Un impianto che consentirà di ridurre 250 tonnellate di CO2 di emissioni in atmosfera all’anno, equivalente al beneficio ambientale di 5.000 alberi.

Inoltre, sarà significativo il vantaggio per l’efficienza operativa del sistema di teleriscaldamento. L’impianto solare produrrà 917 MWh all’anno di energia termica che nel periodo estivo sarà in grado di coprire il totale del fabbisogno della rete. Durante la stagione invernale, il sistema solare termico darà un importante contributo alla produzione di calore dell’impianto, riducendo i consumi di gas metano, con una conseguente riduzione delle ore di funzionamento delle caldaie dell’impianto e di conseguenza un minore impatto ambientale.

Delle 350 reti di teleriscaldamento presenti oggi in Italia, solo cinque hanno sperimentato l’integrazione con un impianto solare termico e quello di Racconigi è tra i più grandi del paese.

“Siamo orgogliosi di essere tra i comuni pionieri nell’adozione di soluzioni innovative e sostenibili come l’integrazione del solare termico nella nostra rete di teleriscaldamento. Questo progetto rappresenta un passo importante verso il nostro obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e porre in atto strategie di sostenibilità a lungo termine. Grazie a ENGIE, Racconigi diventa un esempio concreto di come si possa coniugare tecnologia e sostenibilità per il futuro del nostro pianeta,” ha dichiarato Valerio Oderda, Sindaco di Racconigi.

“Il teleriscaldamento può svolgere un ruolo fondamentale per la decarbonizzazione e l’impiego di energia da fonti rinnovabili per la generazione di calore rende sempre più efficienti le reti esistenti”, afferma Fabrizio Moioli, Direttore District Heating di ENGIE Italia. “L’impianto solare realizzato a Racconigi, tra i più grandi esistenti in Italia, è una dimostrazione concreta di come sia possibile intervenire su infrastrutture esistenti e garantire standard di efficienza sempre più elevati”.

ENGIE è attiva nel settore del teleriscaldamento in Italia con 14 reti, per 160 km di infrastrutture, al servizio oltre 130.000 abitanti, 8 le reti in Piemonte (Biella, Saluzzo, Racconigi, Fossano, Torino, Verzuolo, Settimo Torinese, Rivarolo).

