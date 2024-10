Sempre più persone scelgono il “Tap&go” sui mezzi GTT: +48% nel 2024

TORINO – Crescono i numeri dei biglietti elettronici a Torino e nella sua area suburbana. Su bus e metro del Gruppo Torinese Trasporti spa (Gtt) salgono del 48% i biglietti venduti con il sistema Tap&Go, in modalità Emv contactless, tra gennaio e agosto 2024 rispetto al solito periodo dell’anno scorso. Nel dettaglio, 2,35 milioni di biglietti contro 1,60 milioni di biglietti nel 2023 (sempre tra gennaio e agosto). Piace, dunque, la modalità di pagamento con carte bancarie, utilizzate direttamente a bordo tramite il sistema fornito da Aep Ticketing solutions.

Il punto sui numeri è stato fatto oggi, 10 ottobre, a margine del convegno di Club-Italia a Genova su “Innovazione e multimodalità del trasporto pubblico”.

Anche l’App per smartphone “TO Move”, che utilizza il sistema di vendita Vts di Aep, registra buoni risultati. Il sistema di acquisto, acronimo di Virtual Ticketing System, si basa su una tecnologia che permette di dematerializzare i titoli di viaggio sullo smartphone, abilitandone al contempo la validazione a bordo mezzo e in metro. La soluzione studiata per Gtt, utilizzabile dal 2018 per Android, da settembre 2023 per Ios, ha accumulato transazioni sempre in crescita. Sono stati venduti 2,5 milioni di biglietti tra gennaio e agosto 2024 rispetto ai 900mila del solito periodo nel 2023.

“La digitalizzazione dei titoli di viaggio, cardine del nostro piano industriale, sta producendo risultati tangibili. I numeri parlano chiaro: l’app TO Move ha registrato un successo straordinario, con un incremento del 178% nelle vendite di biglietti nei primi otto mesi del 2024. Anche Tap&Go, il nostro sistema di pagamento contactless, attivo già dal luglio 2020, si conferma un’opzione d’acquisto innovativa e apprezzata – afferma Serena Lancione, amministratore delegato di Gtt –. Questa crescita costante premia il lavoro strategico svolto, orientato a investire in soluzioni all’avanguardia per migliorare l’esperienza dei nostri utenti e rendere il trasporto pubblico più efficiente e sostenibile”.

“Numeri alla mano, possiamo affermare che le nostre modalità di pagamento sono state ben accolte dagli utenti del trasporto pubbblico locale di Torino – dichiara Alessandro Sansone, amministratore delegato di Aep -. Ricordo che l’Emv contactless nel 2023 ha portato a 2,5 milioni di biglietti venduti a Torino e nella sua area suburbana. Con l’App per smartphone “TO Move” parliamo di 2 milioni di biglietti. Un risultato che ci rende davvero orgogliosi”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese