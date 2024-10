Aggredisce medici e infermieri al pronto soccorso dell’ospedale di Rivoli

RIVOLI – Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo avere aggredito medici e infermieri dell’Ospedale di Rivoli. L’uomo era stato portato al pronto soccorso perché si trovava in stato di alterazione psicofisica ma dopo essere stato curato si è molto agitato.

Ha prima aggredito medici e infermieri, quindi la guardia giurata, poi ha preso a calci un automobile in cortile. Già noto alle forze dell’ordine, era agli arresti domiciliari per scontare una pena per furto aggravato. Ora il nuovo arresto per violenza e lesioni a pubblico ufficiale e a personale medico e per danneggiamento.

