La neo-premio Nobel per la Letteratura Han Kang e Torino: dal Circolo dei Lettori all’incontro con Giuseppina De Nicola (UniTo)

TORINO – La scrittrice sudcoreana Han Kang ha vinto il premio Nobel per la Letteratura; in pochi sanno che a marzo 2022 la docente torinese Giuseppina De Nicola (all’epoca docente alla Sapienza di Roma e ora professoressa di lingua e cultura coreana all’Università di Torino), l’ha intervistata.

De Nicola e il suo studio della narrazione sudcoreana

L’incontro, organizzato nell’ambito della mostra a Venezia “To where the flowers are blooming”per i 40 anni del Movimento per la Democrazia di Gwangju, è stato condotto in lingua coreana su Zoom, registrato e caricato qui su YouTube. L’argomento dell’intervista era il romanzo “Human Acts”, che è ambientato negli anni ’80 durante le rivolte di Gwangju e racconta, nel corso di 7 capitoli, le storie di alcuni personaggi comparsi nella mobilitazione, un evento che continua ad avere effetti nella vita dei protagonisti.

De Nicola si occupa da anni di letteratura asiatica ed è anche una docente del gruppo di ricerca di “Studi asiatici e mediterranei”. Ha pubblicato nel 2022 un articolo dedicato su Squid Game, la serie Netflix sudcoreana che ha “sbancato” su Netflix in tutto il mondo. Nel 2018 invece ha scritto un saggio storico “Sistema familiare e società in Corea : dall’antichità a oggi”, che descrive le pratiche matrimoniali, i valori e i costumi della corea a partire dal periodo protostorico fino alle problematiche della contemporaneità.

Han Kang al Circolo dei Lettori di Torino

Lunedì 21 ottobre al Circolo dei lettori di Torino Daria Deflorian, regista de “Elogio della vita a rovescio” del Festival delle Colline Torinesi, racconterà di Han Kang. Lo spettacolo teatrale di Deflorian infatti prende il nome da un saggio di Karl Kraus, ma ruota attorno ai temi trattati della scrittrice coreana Kang.

