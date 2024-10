Chivasso: vasto incendio in una abitazione, danni ingenti

CHIVASSO – Non si sa ancora molto su quanto sia effettivamente accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Chivasso. Al momento i vigili del fuoco di Chivasso e Torino sono impegnati a spegnere un vasto incendio che si è sviluppato in una abitazione nel centro città, in via Clara, nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

La colonna di fumo nero è stata avvistata da molte zone della città, anche a chilometri di distanza, mentre le fiamme sono visibili dalla strada. L’odore è molto acre e si consiglia di non tenere le finestre aperte. Il rogo ha coinvolto anche la casa adiacente. I danni sono ingenti.

Secondo quanto si apprende non dovrebbero esserci vittime, né feriti. Sul posto presente la Croce Rossa e i carabinieri di Chivasso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

