Vendevano alcol a minorenni: tre locali sequestrati a Torino

TORINO – A Torino, tre locali sono stati sequestrati dopo una serata di controlli nelle zone della “movida”.

Nel corso della serata di ieri, sabato 12 ottobre, sessanta agenti della polizia locale, coadiuvati dagli agenti della polizia di Stato, hanno eseguito verifiche in diversi locali del centro cittadino, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della “malamovida”. Tre i locali che sono stati posti sotto sequestro, situati tutti in via Matteo Pescatore, a cui è stata contestata la vendita di alcol da asporto a minorenni.

Dall’inizio dell’anno, sono stati più di 250 gli interventi della polizia locale nelle zone della movida che si sono conclusi con una sanzione e, di questi, 45 hanno riguardato l’area di piazza Vittorio Veneto.

