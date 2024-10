Al Mauto la mostra Torino Stop di Cristian Chironi, dal 29 ottobre 2024 al 12 gennaio 2025

TORINO – Torino Stop dell’artista multidisciplinare Cristian Chironi è la mostra all’intero del Museo Nazionale dell’Automobile, presentata in Project Room.

Una Fiat 127 Special, ribattezzata “Camaleonte” per la sua capacità di cambiare colore in base al contesto, è al centro del suo progetto artistico. L’automobile è personalizzata richiamando i colori delle case di Le Corbusier: una tastiera “architettonica”, dove i colori si accostano come suoni, manipolando lo slogan del celebre architetto “una casa è una macchina da vivere”.

In occasione della mostra, aperta al pubblico dal 29 ottobre 2024 al 12 gennaio 2025, la Fiat Camaleonte sarà parcheggiata in modalità sonora all’interno di un allestimento pensato per il museo e sarà anche protagonista di una performance per le strade di Torino. L’artista invita il pubblico a salire a bordo per un breve viaggio – 30 minuti – durante il quale si rifletterà su temi come la migrazione, la memoria, la costruzione di una casa, l’ospitalità e il senso del luogo, riflettendo sul tema della mobilità in relazione alla stabilità economica e alla politica globale.

