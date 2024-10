Pane & Nutella: il pane del Piemonte tra i candidati del concorso, presto i risultati

TORINO – Che sia pane bianco o integrale, di grano duro o tenero, pane e Nutella è uno dei binomi più rappresentativi della tradizione gastronomica italiana, dietro cui si nasconde tutta la storia dell’arte della panificazione, che in Italia ha dato vita a una varietà straordinaria di pani regionali. Da nord a sud, ci sono oltre 200 tipi di pane.

In virtù di questo, nel maggio del 2024, era partita l’iniziativa di Nutella “Candida il pane della tua Regione” che, nell’ambito del progetto Pane & Nutella in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo – partita dal 2022 – , ha l’obiettivo di raccontare le tradizioni di tutte le 20 Regioni italiane attraverso i loro pani tipici, dai più noti ai meno conosciuti.

Chiunque abbia deciso di partecipare, ha potuto candidare uno o più pani tipici del Piemonte.

Il progetto

Il 16 ottobre è la Giornata Mondiale del Pane, un’occasione quindi per celebrare uno degli alimenti più antichi e amati dagli Italiani.

Per l’occasione, il progetto “Pane e Nutella®”, nato proprio come tributo alla panificazione, intesa come patrimonio immateriale tra i più rilevanti nel nostro Paese, pubblicherà sul proprio hub i risultati emersi dall’iniziativa digitale “Pane e Nutella® 2024”, dando contestualmente avvio alla campagna dedicata per rendere omaggio alla tradizione panificatoria italiana.

Grazie al coinvolgimento dei cittadini, che a partire dallo scorso maggio hanno partecipato all’iniziativa “Candida il pane della tua Regione”, sono pervenute, nell’arco di un solo mese, oltre 13.000 candidature di pani regionali, attraverso la piattaforma Pane e Nutella® ospitata sul sito www.nutella.it.

Grazie alla straordinaria partecipazione dei cittadini che si sono fatti parte attiva nella segnalazione di nuove forme e varietà di pani e al successivo lavoro di analisi e validazione dei pani candidati, realizzato da una commissione dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, è stato possibile arricchire l’hub “Pane e Nutella®” con 240 nuove tipologie di pane, e promuovere così alcuni tra i tesori gastronomici del nostro Paese.

Il binomio Pane e Nutella® sarà valorizzato anche attraverso una campagna dedicata e uno spot TV, che andrà in onda a partire dal 16 ottobre: i protagonisti sono infatti quattro veri panettieri, provenienti da diversi territori, che daranno voce ad altrettante varietà di pane.

