Alessandro Barbero va in pensione

VERCELLI – Il docente di storia più amato d’Italia va in pensione. Alessandro Berbero, che è tra i premiati come Piemontesse dell’anno di Quotidiano Piemontese, lascia la sua cattedra all’Università del Piemonte Orientale, dove insegna dal 1998 come docente di Storia Medievale.

Barbero è diventato noto per la sua abilità di divulgatore in particolare come ospite delle trasmissioni di Piero Angela, per poi prendere una sua strada autonoma. La sua carriera di divulgatore storico in tv e sui libri continuerà e probabilmente continuerà anche a tenere lezioni pubbliche.

