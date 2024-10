Anche a Nole fatto esplodere un bancomat con la tecnica della marmotta

NOLE – Ennesimo colpo della banda del bancomat. Impossibile per il momento sapere se si tratti sempre dello stesso gruppo criminale o di episodi separati, ma sono ormai decine i colpi effettuati sempre con la stessa tecnica in provincia di Torino.

Questa notte è toccato al Postamat di Nole, fatto esplodere con la tecnica della marmotta, ciè inserendo un tubo esplosivo che fa saltare la struttura dall’interno. Non è ancora stato quantificata la quantità di denaro portata via ma è immediatoil disagio per i cittadini, si trattava infatti dell’unico bancomat rimasto a Nole, un paese di 6000 abitanti.

