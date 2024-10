Cervere, due stelle Michelin e ora il miglior ristorante al mondo per la proposta di dolci, pasticceria e lievitati

CERVERE – Martedì 15 ottobre si è concluso a Milano il congresso de Les Grandes Tables du Monde, un prestigioso evento internazionale che riunisce i migliori ristoranti di alta cucina a livello globale. L’associazione, fondata a Parigi nel 1954, ha scelto il capoluogo lombardo per celebrare il suo settantesimo anniversario, coinvolgendo 198 ristoranti di 25 paesi in quattro continenti.

Durante i tre giorni di incontri, cene di gala e celebrazioni, c’è stato un momento particolarmente significativo: lo chef Gian Piero Vivalda, due stelle Michelin e patron dell’Antica Corona Reale di Cervere, è stato premiato per avere la miglior proposta di dolci, pasticceria e lievitati al mondo. Un riconoscimento che mette in luce la maestria e la dedizione dello chef piemontese, consolidando ulteriormente la sua posizione nell’élite della gastronomia internazionale.

Dopo la premiazione, Vivalda ha condiviso sui social il suo entusiasmo, attribuendo il merito del successo al lavoro di squadra: “Grazie all’impegno di tutto il nostro team, l’Antica Corona Reale è stata insignita del premio mondiale per la miglior pasticceria, un traguardo importantissimo che celebra i 210 anni della nostra insegna,” ha dichiarato. Lo chef ha inoltre voluto ringraziare le aziende partner, come Inalpi e Agrimontana, per il loro contributo decisivo: “Collaboriamo con eccellenze come Inalpi, che ci fornisce prodotti lattiero-caseari straordinari, e Agrimontana, che ci garantisce materie prime di altissima qualità.”

Anche Inalpi SpA ha voluto esprimere il proprio orgoglio per il riconoscimento ottenuto da Vivalda. Ambrogio Invernizzi, presidente dell’azienda, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con lo chef: “Questo premio ci riempie di soddisfazione. Con Gian Piero condividiamo un percorso di crescita e innovazione che esalta la qualità degli ingredienti a filiera corta e controllata del latte.”

L’evento ha suggellato, ancora una volta, la perfetta sinergia tra la creatività di uno dei maestri della cucina italiana e la qualità delle eccellenze del territorio, confermando il ruolo di Vivalda e dei suoi partner come protagonisti indiscussi nel panorama dell’alta ristorazione mondiale.

