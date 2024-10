Domenica 20 ottobre il 1° Raduno del volontariato protezione civile Piemonte: variazioni linee Gtt, ecco quali

TORINO – Nella mattinata di domenica 20 ottobre 2024 si svolgerà il 1° Raduno del volontariato di protezione civile del Piemonte con corteo sul percorso: piazza Arbarello, corso Siccardi, via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello. Per questo varieranno il servizio di trasporto pubblico le linee: 4 – 5 – 7 – 8 – 11 – 13 TRAM – 19 – 27 – 29 – 55 – 56 – 59 – 67 – 72 – Venaria Express.

Tutte le linee che varieranno il percorso

Linea 4. Dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Direzione via delle Querce (Falchera): da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

Direzione corso Unione Sovietica / corso Sebastopoli: da C.so Giulio Cesare / C.so Regina Margherita deviata a sinistra per C.so Regina Margherita – Rondò Rivella – C.so Regina Margherita – a destra per V. Rossini – V. Accademia Albertina – a destra per C.so Vittorio Emanuele – a sinistra per V. Sacchi – percorso attuale.

Linea 5. Dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Direzione piazza Arbarello: limitata in corso Galileo Ferraris angolo corso Vittorio Emanuele II (effettua capolinea provvisorio in corso Galileo Ferraris presso la fermata n. 340 – “GAM”.

Direzione piazza Dalla Chiesa (Orbassano): dal capolinea provvisorio di corso Galileo Ferraris segue il percorso normale.

Linea 7. Dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Da corso Vinzaglio deviata in via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, percorso attuale.

Linea 8. Dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Direzione corso Bolzano: da corso Regina Margherita angolo corso Giulio Cesare prosegue per corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, corso Bolzano.

Direzione via Mezzaluna (San Mauro): da corso Vinzaglio deviata in via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 11. Dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Direzione corso Stati Uniti: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, via Rossini, via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, via San Secondo, percorso normale.

Direzione via Leopardi (Venaria): da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 13 TRAM. Dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Direzione piazza Castello: da via Cernaia deviata in corso Vinzaglio, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina) dove effettua capolinea presso la fermata n. 1558 – “Carlina Sud”.

Direzione piazza Campanella: dal capolinea provvisorio di piazza Carlo Emanuele II effettua inversione di marcia e prosegue per via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio, via Cernaia, percorso normale.

Linea 19. Dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Direzione corso Bolzano: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, corso Vinzaglio, percorso normale.

Direzione corso Cadore: da corso Bolzano angolo piazza XVIII Dicembre prosegue per corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, percorso normale.

Linea 27. Dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Direzione via XX Settembre: da corso Regina Margherita deviata in corso XI Febbraio dove effettua capolinea all’angolo con via Bazzi presso la fermata n. 1921 – “Bazzi Cap.”

Direzione via Anglesio: dal capolinea provvisorio di corso XI Febbraio prosegue per lungo Dora Savona, corso Giulio Cesare, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 29. Dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Direzione piazza Solferino: da via Cernaia deviata in corso Vinzaglio, corso Matteotti, corso Re Umberto, piazza Solferino, inversione di marcia (capolinea).

Direzione piazzale Vallette: da piazza Solferino prosegue per corso Re Umberto, corso Matteotti, corso Vinzaglio, via Cernaia, percorso regolare.

Linea 55. Dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Direzione corso Farini: da corso Matteotti deviata in via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, ponte Vittorio Emanuele I, lungo Po Cadorna, via Napione, percorso normale.

Direzione via Moncalieri (Grugliasco): percorso attuale fino in via Bava angolo piazza Vittorio Veneto prosegue per via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, percorso normale.

Linea 56. Dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Direzione largo Tabacchi: da via Cernaia deviata in corso Vinzaglio, corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, piazza Gran Madre, via Lanfranchi, percorso normale.

Direzione corso Tirreno (Grugliasco): da piazza Gran Madre angolo corso Casale deviata in corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio, via Cernaia, percorso normale.

Linea 59. Dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Direzione piazza Solferino: da via Cernaia deviata in corso Vinzaglio, corso Matteotti, corso Re Umberto, piazza Solferino (capolinea).

Direzione piazza Oropa (Druento): dal capolinea di piazza Solferino effettua inversione di marcia e prosegue per corso Re Umberto, corso Matteotti, corso Vinzaglio, via Cernaia, percorso normale.

Linea 67. Dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Direzione via Scialoja: da corso Vittorio Emanuele II angolo corso Re Umberto prosegue per corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio, via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, percorso normale.

Direzione piazza Marconi (Moncalieri): da corso Regina Margherita deviata in corso Principe Eugenio, corso Beccaria, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, corso Vinzaglio, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Linea 72. Dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Direzione via Bertola: limitata in corso Beccaria dopo corso Principe Eugenio presso la fermata n. 373 – “Statuto Nord”.

Direzione corso Machiavelli (Venaria): dal capolinea provvisorio di piazza Statuto lato via Garibaldi presso la fermata n. 2154 “Garibaldi” proseguono per piazza Statuto, corso Beccaria, percorso normale.

Venaria Express. Dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Direzione Reggia di Venaria: dall’autostazione di via Fiochetto deviata in lungo Dora Savona, corso Giulio Cesare, corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, corso San Martino, piazza XVII Dicembre dove effettua inversione di marcia, quindi segue il percorso normale.

Direzione autostazione Fiochetto: giunta in piazza XVIII Dicembre effettua inversione di marcia quindi prosegue per corso San Martino, piazza Statuto, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, lungo Dora Savona, percorso normale.

