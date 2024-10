Giulia Manfrini, surfista di Venaria Reale, è stata uccisa da un pesce spada mentre si allenava

VENARIA REALE – Giulia Manfrini, surfista e influencer di Venaria Reale, è morta in seguito all’attacco di un pesce spada mentre si stava allenando alle isole Mentawai, nell’Oceano Pacifico.

Stando alle prime informazioni, l’atleta di soli 36 anni, nella mattinata di ieri, sarebbe stata trafitta al petto da un pesce spada, riportando una ferita profonda circa cinque centimetri. Riportata a riva da due testimoni, la donna sarebbe poi morta qualche ora dopo al Centro sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu, dove era stata trasferita per tentare di salvarla.

Sul suo profilo Instagram, moltissimi follower stanno lasciando centinaia di commenti sotto ai suoi ultimi post.

Chi era Giulia Manfrini

Nata nel 1988 a Venaria Reale, Giulia era una grande appassionata di snowboard e surf. Molto conosciuta nella comunità dei surfisti italiani, il suo profilo Instagram conta più di 19mila followers. Su questo, condivideva le sue avventure in giro per il mondo. Manfrini aveva anche contribuito alla fondazione di un’agenzia di viaggi dedita all’organizzazione di vacanze sportive al mare e in montagna.

