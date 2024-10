Svaligiata la villa di Douglas Luiz mentre lui è in campo con la Juve

TORINO – Non poteva esserci inizio di avventura più traumatico per Douglas Luiz in Italia e alla Juventus. Se in campo le sue prestazioni sono ancora molto al di sotto delle attese e l’utilizzo da parte di Motta limitato, ora il brasiliano deve mettere in conto anche una serata difficile sul piano personale.

Mentre era in campo con la Juve contro la Lazio infatti gli è stata svaligiata la villa in collina dove risiede. I ladri hanno portato via 11 orologi dal valore di circa 500 mila euro e alcune collane in brillanti di Alisha Lehmann, anche lei fuori casa perché impegnata nel ritiro della Juventus Women che oggi giocherà a Milano

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese