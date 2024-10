Champions League: Juventus-Stoccarda finisce 0 a 1, la chiude Touré al 92′

TORINO – Si è conclusa la terza giornata della League Phase della UEFA Champions League che ha visto la Juventus ospitare all’Allianz Stadium lo Stoccarda.

Una partita finita 0-1 con un incredibile goal al 90+2′ dello Stoccarda ad opera di Touré. Un match che ha visto un goal di Undav al 48′ poi annullato per fallo di mano e un rigore concesso allo Stoccarda all’84’ per fallo su Rouault dopo consulto del VAR, parato dal portiere Perin, e che è costato l’espulsione di Danilo per doppio giallo.

I bianconeri di Motta – che subisce questa sera la prima sconfitta da tecnico della Juventus – sono arrivati a questa sfida a punteggio pieno dopo due partite, i tedeschi fermi a un punto, ottenuto nell’ultimo turno disputato contro lo Sparta Praga. La Juventus rimane a sei punti.

