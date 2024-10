Arriva l’ufficialità: Mattia Perin rinnova con la Juventus fino al 2027

TORINO – Si aspettava solo l’ufficialità ed è arrivata: il portiere della Juventus Mattia Perin rinnova con la Juventus fino al 30 giugno 2027. Lo fa sapere il club bianconero tramite un comunicato.

Un risultato che era quasi stato anticipato dallo stesso Mattia in conferenza stampa prima della sfida di UEFA Champions League contro lo Stoccarda: “Il mio rinnovo di contratto? Sto parlando con la Società e c’è voglia di continuare da entrambe le parti. Sono molto felice. Nei prossimi giorni ci saranno novità”.

Un rinnovo di contratto che viene ufficializzato oggi dopo la sua grande prestazione di ieri sera contro lo Stoccarda, parando anche un calcio di rigore, ma che purtroppo non è bastata per evitare la prima sconfitta stagionale tra tutte le competizioni.

Non mi sento un secondo portiere ma un co-titolare, ed è il Mister e la società che mi fanno sentire in questo modo; sta a noi dimostrare con il lavoro di essere tutti possibili titolari. D’altronde, se si gioca tantissimo, è giusto che tutti siano a disposizione sempre: fra noi portieri ci spingiamo ogni giorno a migliorarci. Io personalmente sto benissimo, cerco di portare un po’ di esperienza e, appunto, passione in tutto quello che faccio.